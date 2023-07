Kriminalität in Halle „Clever Fit“ Fitnessstudios in Halle: Sportspinde in Neustadt auch nicht sicher

Im Fitnessstudio „Clever Fit“ in der Burgstraße in Halle werden offenbar systematisch Gäste bestohlen. Die Polizei ermittelt dort bereits in sieben Fällen. Auch in Halle-Neustadt sind die Spinde nicht sicher. Diebstähle gab es dort allerdings noch nicht.