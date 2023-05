Halle (Saale)/MZ - Das Vorwort im Programmheft zu den diesjährigen Händel-Festspielen hat Intendant Clemens Birnbaum zwar noch geschrieben. Doch an dem musikalischen Großereignis, das am Freitagnachmittag mit einer Feierstunde auf dem Markt beginnt, wird er vermutlich nicht teilnehmen. Nach MZ-Informationen ist der Direktor des Händel-Hauses bereits seit einem dreiviertel Jahr nicht mehr im Dienst. Warum der 60-Jährige so plötzlich ausgefallen ist, soll lange Zeit auch seinem 16-köpfigen Team im Händel-Haus unklar gewesen sein.

Ein übergangsweiser Nachfolger wird vorgestellt

„Der Direktor des Händel-Hauses und Intendant der Händel-Festspiele, Clemens Birnbaum, kann die Verantwortung derzeit nicht ausüben“, sagt Pressesprecher Robin Knötzsch auf MZ-Nachfrage. Details sollen nicht in die Öffentlichkeit getragen werden, um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen. Die Verantwortung für die Stiftung trägt derzeit seine Stellvertreterin Susanne Kriese-Ochs. Außerdem wurde ein Interims-Intendant berufen, der für die kommenden zwei Jahre für die Händel-Festspiele verantwortlich ist. Diese Person soll bei einer Pressekonferenz am Freitag vorgestellt werden.

Nach MZ-Informationen handelt es sich um den Berliner Publizisten Bernd Feuchtner. Zuvor war er in Heidelberg und am Salzburger Landestheater als Operndirektor sowie am Badischen Staatstheater Karlsruhe als Chefdramaturg engagiert. Außerdem hat der 74-Jährige die Internationalen Händel-Festspiele Karlsruhe geleitet und mit dem Konzertprogramm nach eigenen Angaben 2014 die höchsten Besucherzahlen seit ihrem Bestehen erreicht. Auf eine MZ-Anfrage zu seinem übergangsweisen Engagement in Halle hat Feuchtner noch nicht reagiert.

Insider bestätigen der Stiftung eine gute Wahl

Insider betonen, dass die Stiftung Händel-Haus durch Birnbaums Ausfall eine schwierige Zeit bewältigen musste – auch wenn der Intendant die diesjährigen Händel-Festspiele noch vorbereitet hat. Feuchtner sei eine gute Wahl. Langfristig müsse jedoch Ersatz für die Intendanz gesucht werden. Birnbaum habe angekündigt, das Amt dauerhaft abzugeben. Wann die Stiftung nach einem Nachfolger suchen wird, ist derzeit noch unklar.

Zumindest finanziell steht die Stiftung von 2023 bis 2027 auf sicheren Füßen. Der Stadtrat hat zugestimmt, für diesen Zeitraum insgesamt 10,2 Millionen Euro für die Aufgaben der Stiftung bereitzustellen. Hinzu kommen drei Millionen Euro vom Land. Eine Bedingung ist, dass die Stiftung stets 700.000 Euro für die Vorbereitung der Händel-Festspiele bereithält.

Unterdessen verstärkt sich die Kritik, die Stadt sei nicht genug für die Händel-Festspiele geschmückt. CDU-Stadträtin Ulrike Wünscher hinterfragt, warum die Verwaltung den Ratshof bisher nicht festlich hergerichtet hat. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) versichert, dass Blumen am Ratshof und rund um das Händel-Denkmal bis zum Freitag angebracht werden. Eine Gästeführerin beklagt zudem, dass der Innenhof des Händel-Hauses ohne den Trompetenbaum trist aussehe. Die Stiftung sagt, dass noch in diesem Jahr ein neuer Baum angepflanzt werden soll.