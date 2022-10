Chor aus Halle auf der Zielgerade zum Galakonzert

Ein hallescher Studierendenchor wird am Samstag mit einem lübecker Chor und der Staatskapelle Halle in der Händelhalle auftreten. Es ist ein gewagtes Experiment.

Martin Tuchscherer leitet die Probe mit dem noch unterbesetzten Chor. Am Donnerstag werden sie das erste Mal mit den Lübeckern und der Staatskapelle Halle musizieren.

Halle (Saale)/MZ - In Halle finden momentan die 15. Filmmusiktage Sachsen-Anhalt statt. Der krönende Abschluss der Woche wird am Samstag das Galakonzert in der Händelhalle sein. Aufgeführt wird natürlich Filmmusik, gemeinsam von der Staatskapelle und Studierenden aus Lübeck und Halle. Das Besondere daran: Bisher haben sich diese drei Beteiligten noch nie gesehen.