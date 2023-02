Halle (Saale)/MZ - - Der Weg nach Halle begann für Christian-Heinrich Wunderlich mit einer ordentlichen Verspätung. Denn die Bahn, die ihn 1995 aus dem Rheinland in die ihm damals fremde Stadt an der Saale bringen sollte, kam erheblich später als im Fahrplan vermerkt am Zielbahnhof an. „Eigentlich hätte ich drei Stunden Zeit gehabt bis zu meinem Vorstellungsgespräch, aber daraus wurde nichts“, erinnert sich Wunderlich, der nicht mal Zeit zum Umkleiden hatte und „total abgehetzt“ zu seinem Termin am Landesmuseum ankam – und die Stelle in Halle, auf die er sich beworben hatte, „wider Erwarten“ doch bekam. Seit 2004 nun ist Christian-Heinrich Wunderlich Leiter der Restaurierungswerkstatt am Landesmuseum – und maßgeblich an der bis heute währenden Erforschung der weltberühmten Himmelsscheibe beteiligt.