Chefarzt mit Herz

Halle (Saale)/MZ - Für Konstantin Heinroth hat mit 2022 nicht nur ein neues Jahr begonnen, sondern auch ein neues berufliches Aufgabenfeld: Der 52-Jährige ist neuer Chefarzt für Kardiologie im Krankenhaus Martha-Maria. Am Montag trat Professor Dr. med. Heinroth seinen Dienst als Leiter der Klinik für Innere Medizin am Martha-Maria in Dölau an. Mit einem Blumenstrauß und einem „herzlichen Willkommen“ haben die Krankenhaus-Geschäftsführer Pastor Markus Ebinger und Markus Füssel den Mediziner, der seit 2005 als Oberarzt in der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg tätig war, an dessen ersten Arbeitstag im Krankenhaus Martha-Maria begrüßt.