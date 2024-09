Die anstehende OB-Wahl in Halle ist für viele kleine Parteien und Wählergruppen die Chance, groß aufzutrumpfen. Welche Namen im Gespräch sind und wer wen unterstützt.

Chance für kleine Parteien - Zwei Namen bereits im Gespräch für OB-Wahl in Halle

Wer tritt zur OB-Wahl in Halle an?

Noch hat der Wahlkampf in Halle nicht begonnen. Doch hinter den Kulissen geht es bereits rund.

Halle (Saale)/MZ. - Fünf Monate sind es noch bis zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters in Halle. Hinter den Kulissen hat der Wahlkampf längst begonnen. Während der kommissarische Amtsinhaber Egbert Geier (SPD) sich bereits öffentlich als Kandidat zur Verfügung gestellt hat und auch die CDU mehrere Bewerber in den eigenen Reihen hat, war es bisher bemerkenswert still um andere – vor allem kleinere – Parteien und Wählergruppen. Doch das könnte sich ändern. Nach MZ-Informationen wollen mehrere Kandidaten demnächst ihre Kandidaturen bekanntgeben.