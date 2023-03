Noch ist Bernd Wiegand im Amt, doch hinter den Kulissen wird bereits an der Zeit nach 2026 gearbeitet. Die Union will in Halle kommunalpolitisch die Macht ergreifen.

CDU will in Halle den nächsten OB stellen

Auf dem Kreisparteitag der CDU am Freitagabend in Halle zeigte sich Vorsitzender Marco Tullner angriffslustig.

Halle (Saale)/MZ - Die CDU will in Halle an die Macht. „Wir werden bei der nächsten OB-Wahl mit einem eigenen Kandidaten antreten. Und wir setzen auf Sieg“, sagte Kreisvorsitzender Marco Tullner am Freitagabend auf dem Kreisparteitag der Christdemokraten im Mitteldeutschen Multimediazentrum (MMZ). Die nächste reguläre OB-Wahl steht 2026 an, sollte der suspendierte Amtsinhaber Bernd Wiegand (parteilos) bis dahin noch im Amt sein.