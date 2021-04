CDU stellt in Halle neuen Kandidaten für Landtagswahl auf

Halle (Saale) - Die CDU hat einen neuen Kandidaten gekürt für den Wahlkreis 35 in Halle. Christian Albrecht wird zur Landtagswahl am 6. Juni antreten. Der 1982 geborene Jurist arbeitet für die Kanzlei SHZ Rechtsanwälte am Hallorenring. Er ist CDU-Mitglied und war für die CDU/FDP-Stadtratsfraktion von Januar 2017 bis Juni 2019 als sachkundiger Bürger aktiv.

Die Personalie wurde bei einer Nomininierungs-Veranstaltung der CDU im Gasthof „Zum Mohr“ entschieden. Christian Albrecht tritt im Wahlkreis 35 an, der unter anderem Halle Neustadt, Dölau und Nietleben umfasst und folgt auf Andreas Schachtschneider. Der 60-Jährige hatte sowohl seine Direktkandidatur als auch seine Kandidatur auf der Landesliste der CDU zurückgezogen. Schachtschneider hatte damit die Konsequenzen gezogen aus der Kontroverse über seine bekanntgewordenen Corona-Impfung. (mz/Denny Kleindienst)