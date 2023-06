CDU-Stadtrat will halleschen Süden besser an die S-Bahn anbinden

Nahverkehr in Halle

Halle/MZ/TGO - Sachsen-Anhalt will das S-Bahn-Netz im Landessüden deutlich ausbauen. CDU-Stadtrat Johannes Streckenbach will, dass in diesem Zusammenhang auch der hallesche Süden besser angebunden wird.

Bislang fahren nur Straßenbahnen bis nach Merseburg, aber keine S-Bahnen von Halle. „Die Infrastruktur ist vorhanden, wir brauchen nur noch die entsprechenden Haltepunkte“, sagt der Stadtrat.