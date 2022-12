CDU-Stadtrat sieht Halles Altstadt nicht ausreichend geschützt vor einem schlimmen Hochwasser

Halle (Saale)/MZ - Am 5. Juni 2013 erreichte die Saale in Halle mit 8,10 Metern den höchsten Pegelstand seit 400 Jahren. Das verheerende Hochwasser richtete damals erhebliche Schäden in der Stadt an. Bis Ende 2013 meldete die Stadt beim Land Sachsen-Anhalt über 270 Maßnahmen mit einem Volumen von rund 275 Millionen Euro zur Behebung von Flutschäden an.

