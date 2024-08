Kerstin Godenrath tritt für die CDU bei der Oberbürgermeister-Wahl in Halle an. Die Landtagsabgeordnete bringt umfangreiche Erfahrung aus der Stadtverwaltung mit. Die Entscheidung fällt im September.

Godenrath will für CDU bei der OB-Wahl in Halle antreten

Halle (Saale). - Am 31. August endet die politische Ära von Bernd Wiegand (parteilos) als OB in Halle. Der 67-Jährige lässt sich vom Stadtrat am 28. August in den Ruhestand versetzen. Seit Wochen wird über Wiegands Nachfolge spekuliert.