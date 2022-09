CDU-Austritt von zwei Hallensern sorgt für Wirbel

Mehrere junge Menschen sind aus der CDU ausgetreten und haben ihre Unmut über die Partei in einem Brief veröffentlicht. Zwei der Ausgetretenen sind in Halle nicht unbekannt.

Haseloff, Merz und Kretschmer auf dem Wahlkampfabschluss der CDU zur Bundestagswahl 2021 am 24.9. auf dem Salzgrafenplatz in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Parteiaustritte mehrerer junger CDU-Mitglieder haben für Aufsehen gesorgt. In einem gemeinsamen Brief hatten am Freitag unter anderem Moritz Lüers, Vorsitzender des Rings Christlich-demokratischer Studenten in Halle (RCDS), und Jonathan Sieber, stellvertretender RCDS-Vorsitzender, ihren Austritt und ihren Unmut über den neuen Kurs der CDU erklärt. In den sozialen Medien führte das zu Diskussionen bis über die Stadtgrenzen hinaus.