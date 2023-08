Carsharing am Stadtrand - Teilauto eröffnet neue Station in Halle

Halle (Saale)/MZ - Ihr Auto hat Susanne Bär längst verschenkt, mobil sein muss die Vorsitzende des Umweltschutzvereins Halle zero, die in Seeben zu Hause ist, dennoch. Weil Bus oder Fahrrad nicht immer die passenden Alternativen sind, hat sie beim Carsharing-Anbieter Teilauto vorgesprochen. Das Leipziger Unternehmen reagierte und nahm am Sonnabend in Seeben eine Carsharing-Station in Betrieb.