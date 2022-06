Carport und Wohnmobil stehen in Halle in Flammen

In der Nacht zum Mittwoch musste die Berufsfeuerwehr in die Prager Straße ausrücken. Dort brannte es lichterloh.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in der Prager Straße schnell löschen.

Halle (Saale)/MZ - In der Prager Straße in Halle haben gegen 0.40 Uhr ein Wohnwagen und ein Carport in Flammen gestanden. Durch den Brand wurde auch eine Oberleitung beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen der Südwache. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.