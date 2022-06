Bußgeldkatalog für illegale Abfallentsorgung - Was kostet wie viel?

Seit kurzem gibt es in Sachsen-Anhalt einen einheitlichen Bußgeldkatalog für illegale Abfallentsorgung. Was wie viel kostet und wo es in Halle Probleme gibt.

Halle (Saale) - Je sonniger das Wetter, desto öfter zieht es die Hallenser an die idyllischen Strände ihrer Saalestadt. Doch zwischen dem aufblühenden Grün an den Flüssen und Seen findet sich auch immer wieder äußerst Unschönes: illegale Müllkippen. Reifen, Kühlschränke, Fernseher, Möbel oder Bauschutt - alles, was sich transportieren lässt, wird auch irgendwann einmal achtlos in die Natur geworfen. Das schädigt nicht nur die Umwelt, sondern kostet auch richtig Geld: Allein in diesem Jahr hat die Stadt schon 25.000 Euro für die Beseitigung illegaler Müllentsorgungen bezahlt. Ein neuer landesweiter Bußgeldkatalog soll jetzt helfen, einen einheitlichen Rahmen für die Bestrafung von Müllsündern zu schaffen.