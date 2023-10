Bevor die Havag den neuen Gleisabschnitt in der Merseburger Straße von Halle anschließt, wird der Straßenbahn-Verkehr unterbrochen.

Busse statt Trams am Wochenende im Süden von Halle

ÖPNV in Halle

Langzeitbaustelle Merseburger Straße in Halle: Am Wochenende fährt Schienenersatzverkehr.

Halle (Saale)/MZ - Mit einer guten Nachricht warten die Halleschen Verkehrsbetriebe (Havag) auf: In Kürze wird das zweite Gleis auf der Stadtbahn-Baustelle Merseburger Straße zwischen Damaschkestraße und Bunastraße freigegeben. Jedoch müssen für die Inbetriebnahme eines neuen Gleisabschnittes zwei Bauweichen wieder ausgebaut werden. Daher gibt es auch eine schlechte Nachricht: Ab Freitagabend, 13. Oktober, wird der Straßenbahnverkehr im südlichen Bauabschnitt für ein Wochenende komplett unterbrochen, um die neugebauten Gleise anzubinden. Die Straßenbahnlinien 5 und 95 werden in dieser Zeit umgeleitet, zudem gibt es einen Schienenersatzverkehr per Bus, teilt die Havag mit.