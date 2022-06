Bus und Bahn für neun Euro - Halle startet mit neuem Ticket

Halle (Saale)/MZ - - Gut gefüllte Bahnen und Busse der Havag: Auch in Halle ist am Dienstag das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr gestartet. Die Hallesche Verkehrs-AG hatte sich im Vorfeld zufrieden über das Interesse an der Monatskarte mit Rabatt geäußert. Probleme gab es im Berufsverkehr nach Augenzeugenberichten bei der S-Bahn: Die Züge nach Leipzig seien am Morgen teils überfüllt gewesen, sodass nicht alle Pendler mitfahren konnten.