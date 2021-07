Halle (Saale)/MZ/dsk - Auf dem Südstadtring in Halle ist am Donnerstag ein Bus in Brand geraten. Das Feuer war im Motorraum ausgebrochen. Nach MZ-Angaben konnten alle Insassen den Bus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr war vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Bus wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.