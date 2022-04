Bürgermeisterin aus Landsberg ist unter Druck

Landsberg/MZ - Wegen mutmaßlicher Dienstvergehen und Alleingängen am Stadtrat vorbei steht Landsbergs Bürgermeisterin Anja Werner (parteilos) in der Kritik. Ein Stadtrat fordert in einem Brief den Rücktritt der parteilosen Bürgermeisterin, die seit 2018 im Amt ist. Ob die Vorwürfe stimmen, muss noch geklärt werden. Droht der Stadt Landsberg nun eine erneute Diskussion um das Stadtoberhaupt wie bei Werners Vorgänger Olaf Heinrich? Er wurde von einem Gericht wegen Untreue verurteilt.