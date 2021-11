Bürgermeister Geiers Appell zur Corona-Lage in Halle: „Die Dynamik der vierten Welle muss unbedingt gebrochen werden“

Egbert Geier appelliert mit einer Videobotschaft an die Hallenser in der zugespitzten Corona-Lage.

Halel (Saale)/MZ - Angesichts der Corona-Situation, die sich in Halle zuspitzt, hat sich Bürgermeister Egbert Geier (SPD) am Freitagabend mit einer Videobotschaft an die Einwohner gewendet. „Die vierte Welle der Pandemie ist die bisher stärkste. Die Anzahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen ist so hoch wie nie.“

Das Personal im Gesundheitsamt sowie in den Kliniken arbeite bereits an der Kapazitäts- und Belastungsgrenze. Geier appellierte an alle, die es noch nicht getan haben, sich impfen zu lassen. „Die Dynamik der vierten Welle muss unbedingt gebrochen werden. Es kommt auf uns eine gewaltige Aufgabe und Herausforderung zu.“

Gefährdung anderer Menschen bei Kapazitätenknappheit

Obwohl auch in Halle die Zahl der Impfdurchbrüche stark zunimmt, werde die vierte Welle vor allem durch Ungeimpfte getragen. „Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die übergroße Mehrheit der auf den Intensivstationen liegenden Patienten sind Ungeimpfte. Schwere Krankheitsverläufe und viele der aufwendigen Behandlungen können vermieden werden, wenn die Menschen geimpft sind. Kapazitäten, die für Corona-Patienten genutzt werden müssen, stehen für andere und dringende Krankheitsfälle nicht zur Verfügung. Damit werden direkt andere Menschen gefährdet.“

Geier erwartet klare Regelungen von Bund und Land

Geier appellierte aber auch an Geimpfte und Genesene. Die Impfung sei kein Freibrief und dürfe nicht zu einem riskanten oder sorglosen Verhalten führen. Alle sollten maximale Sorgfalt walten lassen. Offenbar bereitet sich die Stadt auch darauf vor, erhebliche Einschränkungen für das öffentliche Leben zu erlassen, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen.

„Ich erwarte hier klare Regelungen von Bund und Land, die uns als Stadt umgehend in die Lage versetzen, konsequent zu handeln. Eine Ausweitung der 2G-Regel bzw. schon die Erweiterung der Anwendbarkeit der 3G-Regel sind notwendige Maßnahmen“, sagte Geier.

Eine Absage des Weihnachtsmarkts, der in der Innenstadt gerade aufgebaut wird, ist trotz der Infektionslage derzeit kein Thema. „Wir alle wollen, dass wir den Weihnachtsmarkt durchführen können.“ Das sei aber nur möglich, wenn „wir alle geschützt sind und uns solidarisch verhalten“. Geier rief dazu auf, die Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten, FFP-2-Masken zu tragen, Kontakte zu reduzieren und Menschenansammlungen zu meiden.