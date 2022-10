Bürgermeister Geier kann nicht an der Stadtratssitzung teilnehmen

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) kann am Mittwoch nicht an der Stadtratssitzung teilnehmen.

Halle (Saale)/MZ - Bürgermeister Egbert Geier (SPD) kann an der Stadtratssitzung an diesem Mittwoch höchstwahrscheinlich nicht teilnehmen. Nach MZ-Informationen ist Geier an Corona erkrankt und muss sich nun isolieren. Der Bürgermeister vertritt den suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) in den Sitzungen.