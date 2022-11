Bürgermeister Geier begutachtet Wohnungen im Südpark: „Unzumutbare Zustände“

HALLE/MZ - Schwarze Schimmelflecken zeichnen sich auf der vergilbten Wandtapete ab. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) tritt einen Schritt näher heran, um die verfärbte Fläche in dem Schlafzimmer genauer zu betrachten. Auch ein Blick ins Badezimmer der Neubaublockwohnung in der Offenbachstraße verheißt nichts Gutes: Dort breitet sich ebenfalls schwarzer Schimmel am Badewannenrand und an der Decke aus. „Das sind unzumutbare Zustände. Hier muss dringend etwas passieren“, sagt Geier.

