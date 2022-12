Bürgergeld für Heizkosten - Geringverdiener können Anspruch haben

Halle (Saale)/MZ - Vom neuen Bürgergeld können auch Menschen profitieren, die zwar arbeiten, aber ein geringes Einkommen beziehen. Darauf weist das hallesche Jobcenter hin. Menschen, die von hohen Heizkosten belastet sind, könnten prüfen lassen, ob ein Anspruch auf die neue Sozialleistung besteht. Möglich seien sowohl Heizkostennachzahlungen als auch finanzielle Unterstützung für die Beschaffung von Brennstoffen wie zum Beispiel Öl oder Pellets. Das Sozialgesetzbuch II (SGB II) beinhalte die Möglichkeit, bei einer hohen Heizkostennachzahlung Bürgergeld nur für einen Monat zu beantragen.

Der Antrag muss den Angaben zufolge spätestens bis zum Ablauf des dritten Monats nach dem Fälligkeitsmonat gestellt werden. Bei einer Fälligkeit der Nachzahlung oder der Rechnung im Januar 2023 könne der Antrag folglich noch bis April 2023 gestellt werden. Das gelte für alle Anträge, die bis zum 31. Dezember 2023 gestellt werden.

Jobcenter-Geschäftsführer Jan Kaltofen appelliert an möglicherweise Berechtigte, ihren Anspruch prüfen zu lassen. „Niemand wird in dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation allein gelassen“, wird er in der Mitteilung zitiert. Das Jobcenter helfe, wenn jemand wegen einer hohen Energiekostennachzahlung übergangsweise nicht genügend Geld zum Leben zur Verfügung habe.

Geprüft werde wie bei einem Antrag auf reguläre Zahlungen auch, ob alles Leistungsvoraussetzungen vorliegen – so werde das Einkommen aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft in dem betreffenden Monat einbezogen. Auch zu ihrem Vermögen müssen die Antragsteller Auskunft geben. Beim Bürgergeld für einen Monat hat jede Person der Bedarfsgemeinschaft einen Vermögensfreibetrag von 15.000 Euro. Übersteige das vorhandene Vermögen diesen, liege kein Anspruch auf Bürgergeld vor.