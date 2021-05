Bürgerentscheid: Linke forderte „kluge Anpassungen“ für Halle

Die Fraktion wirbt für das Konzept zur autofreien Altstadt und damit für eine Verkehrswende in Halle.

Halle (Saale) - Die Stadtratsfraktion Die Linke ruft alle Wähler auf, beim Bürgerentscheid zur weitestgehend autofreien Altstadt mit „Nein“ zu stimmen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. „Nein“ würde bedeuten, dass der gefasste Beschluss nicht aufgehoben wird und das Konzept umgesetzt wird. „Eine sich verändernde Umwelt erfordert auch in unserer Stadt kluge Anpassungen“, heißt es.

Bürgerentscheid zur autofreien Innenstadt: Fußgängerzone für den Radverkehr

Insbesondere der Einzelhandel in der Altstadt stehe vor neuen Herausforderungen. Das Konzept zur weitestgehend autofreien Altstadt, das im vergangenen Herbst im Stadtrat beschlossen wurde, sei „ein unverzichtbarer Meilenstein“ und eine Chance, die Aufenthaltsqualität in der Altstadt zu steigern.

Der Bürgerentscheid am 6. Juni zur weitestgehend autofreien Altstadt richtet sich gegen das im Herbst 2020 beschlossene Konzept, mit dem unter anderem fast alle Parkplätze am Straßenrand in der Altstadt wegfallen sollen, die Fußgängerzone für den Radverkehr freigegeben und eine neue Einbahnstraßenregelung um die nördliche Altstadt geschaffen werden soll.

Die Linken werben neben dem Verkehrskonzept auch für Klimaneutralität in Halle

Die Initiatoren des Bürgerentscheids, zwei CDU-Abgeordnete und ein hallescher Unternehmer, kritisieren das Konzept, weil es Autofahrer einseitig benachteilige und den Einzelhandel in der Altstadt schwächen würde. Die Grundsatzentscheidung des Rates, die Altstadt langfristig generell weitgehend autofrei zu gestalten, wurde bereits im Jahr 2019 gefasst und gilt weiterhin unabhängig vom Votum des Bürgerentscheids. Der Entscheid findet zeitgleich mit der Landtagswahl am 6. Juni statt. Rund 189.000 Hallenser dürfen mit abstimmen.

Gleichzeitig mit dem Konzept bewarb die Linke auch eine Petition der Bürgerinitiative „HalleZero“, die Klimaneutralität in Halle bis zum Jahr 2030 verlangt. Die Petition fordert die Stadt auf, ein Planungsbüro zu beauftragen, innerhalb eines Jahres einen Aktionsplan zur Klimaneutralität zu erstellen. Knapp 500 Menschen haben im Internet bereits bei dem Anliegen unterschrieben. „HalleZero“ besteht seit Herbst 2020. (mz)