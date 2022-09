BURGER KING Filiale in Halle-Neustadt nach RTL Reportage dicht

Halle (Saale)/MZ - Nach einer RTL Reportage wurde die erst im Dezember vor zwei Jahren eröffnete Burger King Filiale in Halle-Neustadt für mehrere Tage geschlossen. Als Grund wurde nach MZ-Informationen ein technischer Defekt angegeben.

Das Team um Günter Wallraff hatte am Abend in einer zweistündigen Reportage über Missstände bei Burger King Deutschland berichtet, es ging um abgelaufene Lebensmittel, zu lange Liegezeiten von Fleisch und Burgern und auch um Mäuse in den Filialen. In einem Fall krabbelten Maden durch die Filiale.

Offenbar war das Team um den Enthüllungsjournalisten Wallraff auch in Halle-Neustadt im Einsatz. Die MZ hat die Stadt und Burger King um Stellungnahme gebeten.