Halle (Saale)/MZ/TGO/PHK - Aufenthalt im Garten unmöglich? Weil ein Bürger wegen der vielen Mücken im Sommer den Aufenthalt in seinem Garten und in der Natur kaum genießen konnte, hat er in der Einwohnerfragestunde des Stadtrats am Mittwoch eine Bekämpfung der Insekten mit ökologisch verträglichen Mitteln vorgeschlagen.

Bürger fordert Konzept für Mückenplage für den Sommer

Dies sei in anderen Städten gängige Praxis. Er forderte die Verwaltung zudem dazu auf, für den nächsten Sommer ein Konzept zu entwickeln, um die Mückenplage im Griff zu behalten. Umweltdezernent René Rebenstorf teilte die Sorgen des Bürgers jedoch nicht. „Ich erkenne die Dramatik nicht“, sagte er. Derzeit sehe er keinen Handlungsbedarf von Seiten der Stadtverwaltung, etwas gegen Mücken zu tun.

Verwaltung hat das Problem abgewiegelt

Vor allem die Menschen im halleschen Süden haben im Sommer unter den Stechmücken gelitten. Ganze Fassaden waren mit den Insekten übersät. Die Verwaltung hatte damals entschieden, kein Insektengift in der unter Schutz stehenden Saale-Elster-Aue einzusetzen. Die Mücken seien zwar ein Ärgernis, stellten aber kein Gesundheitsrisiko dar, hieß es.

Experten hatten zudem eingeordnet, dass es sich in Halle noch nicht um eine Plage gehandelt habe. Laut der Mücken-Expertin Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) in Brandenburg spricht man erst von einer Plage, wenn man zwanzigmal pro Minute gestochen wird. Sie hatte vorausgesagt, dass sich die Situation spätestens im November entspannen wird. Dann sollten die Überschwemmungsmücken verschwunden sein.