Burg Halle erlebt Ansturm von Studieninteressierten

Das Interesse an einem Studium an Halles Kunsthochschule ist ungebrochen: Die Einführungsveranstaltung im Saal am Neuwerk ist bis auf den letzten Platz besetzt.

Halle (Saale)/MZ - - Die Kennzeichen aus allen möglichen Städten Deutschlands an den Autos, die am Donnerstag jeden noch so kleinen Parkplatzschnipsel rund um das Areal der Kunsthochschule Burg Giebichenstein am Neuwerk nutzen, verraten es: Es ist wieder Info-Tag für all diejenigen, die sich für ein Studium an der hiesigen Burg interessieren. Und das sind nicht nur einem ersten Eindruck nach in diesem Jahr besonders viele. „Rund 400 bis 500 Besucher haben wir nach einer ersten Zählung zu unserem jährlichen Info-Tag begrüßen können“, so Hochschul-Sprecherin Brigitte Beiling. Die Zahl bewege sich fast auf einem höheren Niveau als vor Corona. Insgesamt gibt es aktuell 1.176 Studierende an der Burg.