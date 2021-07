Burg-Absolventin startet mit Kunstpreis ins Berufsleben

Halle (Saale)/MZ - Drei Namen für drei Anerkennungen waren genannt, da schien für Katharina Gahlert alles klar. Sie würde nicht unter denen sein, die für ihren Abschluss an der halleschen Kunsthochschule ausgezeichnet würden. Was die Absolventin nicht wusste: Da war am Freitagabend beim Festakt zur Eröffnung der Jahresausstellung der Burg Giebichenstein der diesjährige Gewinner des mit 2.500 Euro dotierten Kunstpreises der Stiftung der Saalesparkasse noch gar nicht genannt worden. Wenig später sollte die 35-Jährige erfahren, dass der Preis 2021 ihrer ist.

So groß die Überraschung, so groß die Freude. Die Absolventin der Richtung Textile Künste hatte die Jury mit ihrer Installation „Body of Land“ überzeugt. Sie setzt sich mit dieser Arbeit mit ihrem Geburtsort Annaberg-Buchholz und dessen Bergbau-Vergangenheit auseinander. „In mehreren Objekten schlägt sie eine Brücke zwischen Natur und Mensch, geologischen Fundstücken und selbst angefertigten Objekten“, hält die Jury fest. Katharina Gahlert habe eine Analogie zwischen Landschaft und eigenem Leib geschaffen und erinnere zugleich an den Vorgang des Grabens - auch als skulpturaler Vorgang zu bewerten. Die Experten seien überzeugt von der Aufrichtigkeit des persönlichen Ansatzes sowie der Vielschichtigkeit und Originalität der Arbeiten. „Die Jury erkennt darüber hinaus ein großes Potenzial, dieses Thema weiter zu bearbeiten“, heißt es.

„Wir haben hier unser Netzwerk“

Weitergehen wird es für Katharina Gahlert in Halle. Im Osten der Stadt hat sie ihr Atelier in einer ehemaligen Fleischerei, das sie nach dem Einzug im März und der anschließenden aufwendigen Arbeit an ihrer Installation nun zu Ende einrichten will. Dass sie in der Stadt bleiben wird, hängt aber vor allem mit ihrer Familie, ihrem Freund und den beiden Kindern, zusammen. „Wir haben hier unser Netzwerk“, sagt sie. „Halle ist gut gelegen, grün, klein genug, um sich ein stabiles Netzwerk zu schaffen und groß genug, um nicht provinziell zu sein“, urteilt sie über ihre Wahlheimat.

Den Kunstpreis sieht Katharina Gahlert auch als Ermutigung, als freie Künstlerin zu arbeiten. „Jeder Preis macht die nächste Förderung wahrscheinlicher.“ An künstlerischen Plänen jedenfalls mangelt es ihr nicht. Auf jeden Fall werde sie weiter in die textile Richtung gehen, kündigt sie an und spricht von der Zusammenarbeit mit einer Performerin, bei der bestenfalls auch ein Video entstehen soll. Bei einem weiteren Projekt mit zwei Künstlerinnen und einer Kuratorin geht es um eine Ausstellung, die im nächsten April in Leipzig eröffnet werden soll.

Eine zentrale Jahresausstellung der Burg gibt es dieses Jahr nicht. Arbeiten der Studenten sind aber an verschiedenen Orten der Stadt und in Internet zu sehen. Näheres unter www.visit.burg-halle.de