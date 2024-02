Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Wie sehen Absolventen, die gerade ihren Abschluss an einer der international renommiertesten Kunsthochschulen gemacht haben, die Welt? Womit beschäftigen sie sich? Und wie setzen sie ihre Gedanken und Gefühle in Objekte, in Kunst um? Das können Interessierte derzeit in der Ausstellung in der Hochschulgalerie der halleschen Kunsthochschule Burg Giebichenstein im Volkspark sehen. Die Schau zeigt unter dem Titel „We are nowhere, but it’s now – Diplome der Kunst 2024“ Arbeiten von 26 Absolventen der Burg.