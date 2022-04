Bunte Eisträumerei zieht in ehemalige Pizzeria ein

Halle (Saale)/MZ - Der Anlass ist ein tragischer. Ende vergangenen Jahres ist der Besitzer der Alfredos-Pizzeria an Corona gestorben. Die Hinterbliebenen fragten Heiko Kühnert und seine Partnerin, ob sie das Geschäft an der Ecke Lessingstraße/Carl-von-Ossietzky-Straße in Halle übernehmen würden. Die Anfrage kam nicht von ungefähr. Partnerin Andrea ist die Ex-Freundin des verstorbenen Inhabers und hat die Pizzeria einst mit aufgebaut, wie Kühnert erzählt. Auch er habe sich gut mit ihm verstanden. Letztes Jahr „habe ich hier meinen 44. Geburtstag gefeiert“. Doch er selbst könne eben keine Pizza backen.