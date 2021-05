Bündnis „Unteilbar Sachsen-Anhalt“ zieht Menschenkette durch Halle

Am August-Bebel-Platz haben zahlreiche Menschen dass symbolische Band der Solidarität gebildet.

Halle (Saale) - Zwischen Steintor und dem Landesmuseum finden derzeit zahlreiche Kundgebungen statt. Diverse Initiativen und Bündnisse, von der Gewerkschaft Verdi bis hin zu den Klimaaktivisten von Fridays for Future, stehen mit Ständen an den Straßenrändern. Zahlreiche Teilnehmer sitzen am Rand der Kundgebungen.

Teilnehmer von Unteilbar in der Ludwig Wucherer Straße. (Foto: Denny Kleindienst)

Das zivilgesellschaftliche Bündnis "Unteilbar Sachsen-Anhalt" hatte dazu aufgerufen, sich zu vernetzen und für eine demokratische und offene Gesellschaft zu demonstrieren.

Die Veranstalter sind zwischen Landesmuseum und Steintor mit Lastwagen unterwegs. (Foto: Denny Kleindienst)

Um 14.30 Uhr soll es eine Menschenkette entlang der ganzen Strecke geben. (mz)