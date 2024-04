Ein Ehepaar aus Halle prophezeit Deutschland eine düstere Zukunft. Mit Sahra Wagenknechts Partei wollen sie eine Kehrtwende bewirken. Was das Bündnis in der Region plant.

Halle (Saale)/MZ. - Die Straßen sind kaputt, das Rentensystem steht vor dem Kollaps und bei vielen Bürgern reicht das Einkommen längst nicht mehr zum Leben: Das Ehepaar Sylvia Winkelmann-Witkowsky und Jan Witkowsky zeichnet ein düsteres Bild von Deutschland. Sie befürchten, dass sich die Lage noch weiter verschlechtern wird – außer es gibt eine Kehrtwende in der Politik. Die beiden Hallenser haben sich deshalb Anfang des Jahres Sahra Wagenknechts neuer Partei angeschlossen und suchen nun in der Stadt und im Saalekreis nach weiteren Mitstreitern.

Mittelstand wird zu stark zur Kasse gebeten

Diese seien bislang leicht zu finden. Laut Bauingenieur Jan Witkowsky hat er bereits 70 Gespräche mit potenziellen Unterstützern des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) geführt – die meisten mit Unternehmern aus dem Mittelstand. Fast immer habe er Zuspruch für sein Engagement erhalten, in der Politik etwas zu verändern. „Der Mittelstand wird immer mehr zur Kasse gebeten“, sagt Witkowsky. Dabei halte genau diese Gruppe Deutschland überhaupt am Laufen. Es müssten dringend die richtigen Weichen gestellt werden, um Deutschlands Status als Wirtschaftsmacht nicht zu verlieren.

Jan Witkowsky und Sylvia Winkelmann-Witkowsky engagieren sich in Halle und im Saalekreis für das Bündnis Sahra Wagenknecht. Foto: Tanja Goldbecher

Ein entscheidender Punkt seien dabei die Sozialleistungen. „Keiner wagt, das auszusprechen“, sagt Sylvia Winkelmann-Witkowsky. Doch die Migrationspolitik sei so nicht mehr finanzierbar und müsse auf den Prüfstand gestellt werden. Sie lehrt Flüchtlingen in einer Sprachschule seit zehn Jahren Deutsch.

Zur Wahrheit gehöre es, dass viele die Sprachausbildung nicht beenden und nie ein Bildungsniveau erreichen werden, um den Fachkräftemangel zu beheben. Natürlich müsse Menschen in Not geholfen werden. Deutschland sollte jedoch gezielter Fachkräfte aus dem Ausland aufnehmen, um das Land voranzubringen. Für Reformen in der Migrationspolitik steht auch Sahra Wagenknecht – wurde dafür als ehemalige Linken-Politikerin aber oftmals kritisiert.

Brandmauer gegen Rechtsextremismus - „das Land nicht der AfD überlassen“

Das BSW versteht sich trotz dieser Kritik als Brandmauer gegen Rechtsextremismus in Deutschland. „Wir dürfen das Land nicht der AfD überlassen“, betont Winkelmann-Witkowsky. Umso wichtiger sei es, keine Scheu vor solchen Themen zu haben, sondern gezielt Veränderungen zu bewirken. Das BSW arbeite mit Experten zusammen, um gemeinsam Forderungen und Positionen für das Parteiprogramm zu entwickeln.

Dafür brauche es Zeit und einen langsamen Anwuchs an Mitgliedern. Deshalb wird die Partei am 9. Juni nur in der Europawahl, aber nicht in der Kommunalwahl für den Stadtrat in Halle antreten. „Uns geht es nicht darum, irgendwelche Posten zu besetzen“, sagt Jan Witkowsky. Eigentlich hatten sich er und seine Frau vorgenommen, überhaupt nicht mehr parteipolitisch aktiv zu werden. Zu enttäuscht waren sie von den Versprechen des SED-Regimes in der DDR. Doch das Auftreten der Regierung und der deutliche Rechtsruck habe sie so stark erschüttert, dass das Paar nun doch etwas unternehmen wolle.

Unterstützertreffen ist im April geplant

Geplant ist ein erstes Unterstützertreffen Ende April. Nach der Europawahl sollen dann zunächst ein Landesverband in Sachsen-Anhalt und schließlich kleinere Regionalverbände gegründet werden. Die Erfolgschancen der Partei sind laut aktuellen Umfragen sehr gut. Das Institut Wahlkreisprognose hat nach eigenen Angaben Ende Januar 1.000 Menschen im Internet befragt, welche Partei sie in der Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt wählen würden. Demnach erhielten die CDU rund 29 Prozent, die AfD 28 Prozent und das BSW 23 Prozent der Stimmen. Die anderen Parteien fielen knapp unter die Fünf-Prozent-Hürde.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht kann per E-Mail über [email protected] und [email protected] kontaktiert werden.