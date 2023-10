Einen Tag vor dem Gedenken an den Anschlag vom 9. Oktober 2019 in Halle überschattet der Angriff auf Israel die Vorbereitungen auf den Tag. Sonntag ist eine Kundgebung geplant.

Bündnis ruft zur Solidarität mit Israel auf Markt in Halle auf

In mehreren Städten Deutschlands gibt es nach den Terrorangriffen bereits Pro-Israel-Kundgebungen.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Terrorangriff der Hamas ruft das „Bündnis gegen Antisemitismus Halle“ für Sonntagnachmittag um 16 Uhr auf dem Markt zu einer Kundgebung auf, um Solidarität mit Israel zu zeigen. Unterstützt wird das Bündnis vom jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft AG Halle-Umland.

Nach den unfassbar brutalen Anschlägen auf Israel wollen wir uns auf dem Markt treffen. Zum einen, um unsere bedingungslose Solidarität mit dem jüdischen Staat zum Ausdruck zu bringen. Und zum anderen, um gegen das deutsche Appeasement gegenüber islamischem Antisemitismus zu protestieren“, heißt es in einer Erklärung des Bündnisses. Sowohl die deutsche Außenpolitik, die stets viel Verständnis für palästinensische Befindlichkeiten zeige und umfangreiche finanzielle Mittel in die Palästinensergebiete schicke, als auch die Innenpolitik, die wegsehe, wenn in Teilen deutscher Großstädte islamische Rackets die Straßen übernehmen, seien Zustände, denen wir entgegen treten wollen, heißt es.