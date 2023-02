Halle (Saale)/MZ - Nach der Kritik an Stadtrat Rudenz Schramm steht nun auch die Linken-Stadtratsfraktion am Pranger. Das Bündnis „Halle gegen Rechts“ hat am Donnerstagabend einen internen Bericht an seine Mitglieder verschickt, in dem das Verhalten der Fraktion beklagt wird. Nach MZ-Informationen kritisieren die Sprecher des Bündnisses, dass die Linken-Fraktion bisher keine Stellung zur Schramm-Debatte bezogen hat. Damit werde die Glaubwürdigkeit aller Mitglieder beschädigt.