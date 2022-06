Bündnis fordert Absage von Uwe Steimle-Auftritt in Halle

Der Schauspieler soll sich rassistisch und antisemitisch geäußert haben. Doch der Steintor-Chef hält an der Veranstaltung im Varieté fest.

Der Auftritt von Kabarettist und Schauspieler Uwe Steimle sorgt in Halle für Aufregung.

Halle (Saale)/MZ - Der Auftritt des Kabarettisten Uwe Steimle am 17. Juni im Steintor-Varieté sorgt im Vorfeld für Aufregung. Das Bündnis „Halle gegen Rechts“ fordert den Steintor-Chef auf, die Veranstaltung abzusagen, weil Steimle sich antisemitisch, rassistisch und verschwörungsideologisch äußern würde. Steintor-Chef Rudenz Schramm hält jedoch an Steimle fest und will die Veranstaltung stattfinden lassen.