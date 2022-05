Bundesverdienstkreuz für Bibliothekarin aus Teutschenthal

Teutschenthal/Halle(Saale)/MZ - An der Eingangstür der Bibliothek in Teutschenthal hängt noch immer der Hinweis: am 12. Mai geschlossen. Am nächsten Tag schließt Dagmar Sonnenkalb am Vormittag die „Bibo“ auf und hebt einen Aufsteller nach draußen. Am Handgelenk trägt sie ein rotes Bändchen mit dem Aufdruck BKA. Drinnen ist es dunkel, während Kollegen der 60-Jährigen Tabletts mit Häppchen auf einen Tisch stellen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<