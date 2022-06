Bundespolizisten fassen per Haftbefehl gesuchte Männer in Halle

Das Wochenende war aus Sicht der Justiz recht erfolgreich. Auf dem Hauptbahnhof in Halle gingen Bundespolizisten gleich drei Männer ins Netz, gegen die Haftbefehle vorlagen.

Die Bundespolizei hat auf dem Hauptbahnhof drei Männer festgenommen, die per Haftbefehl gesucht wurden.

Halle (Saale)/MZ - Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende im Hauptbahnhof Halle bei Routinekontrollen drei Männer gefasst, die mit Haftbefehlen gesucht wurden. So lag gegen einen 38-Jährigen seit Mai ein Haftbefehl des Amtsgrichts Eisleben vor. Wegen Beleidigung war der Mann zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen verurteilt worden. Da der Beschuldigte nur einen Teil der Summe zahlte und danach untertauchte, wurde nach ihm gefahndet. Nun muss er 73 Tage absitzen. Zudem wird gegen ihn in einem neuen Verfahren ermittelt, weil er Drogen bei sich hatte.

Ein 45-Jähriger, der seit dem 12. April gesucht wird, soll mehrere Diebstähle begangen haben. Ihm droht eine empfindliche Gesamtstrafe, weshalb das Amtsgericht Halle Untersuchungshaft angeordnet hat. Der Mann sitzt jetzt in der JVA „Roter Ochse“. Gegen den dritten Gesuchten liegt ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vor. Der 36-Jährige soll Leistungen erschlichen und Diebstähle verübt haben. Das Amtsgericht Wittenberg hatte den Täter deshalb zu einer Strafe von 3.300 Euro oder 220 Tagen Haft verurteilt. Daraufhin war er getürmt. Nun sitzt auch er hinter Gittern, weil er die Geldstrafe nicht aufbringen konnte.