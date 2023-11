Der Goalie überragt in Hamm. Was er zu den schwierigen Vorwochen sagt.

Timo Herden überzeugt bei den Saale Bulls auch in der neuen Saison.

Halle/MZ - Ein Anfang, der erste Schritt raus aus der Tristesse – mehr auch nicht war dieser Doppelerfolg für Kai Schmitz. „Trotz der sechs Punkte, über die wir uns freuen, sind wir natürlich immer noch nicht zufrieden“, sagte der Sportdirektor der Saale Bulls nach den Siege in der Eishockey-Oberliga am Freitag im Heimspiel gegen die Füchse Duisburg (9:2) und am Sonntag bei den Hammer Eisbären (6:3).