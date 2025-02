Am Freitagabend heißt es für die Saale Bulls: Playoffs oder Sommerpause. Dabei kommt es vor allem auch wieder auf Goalie Kai Kristian an. Wie er das Debakel im ersten Spiel in Rostock verarbeitet hat.

Do or die: Wie Hoffnungsträger Kai Kristian auf die letzte Playoff-Chance der Saale Bulls blickt

Nichts soll an den Abend des Schreckens erinnern. Er soll aus den Köpfen verschwinden und keine Rolle mehr spielen. Wenn Kai Kristian mit den Saale Bulls an diesem Freitagabend bei den Rostock Piranhas zum dritten und entscheidenden Duell (19 Uhr) in den Pre-Playoffs der Eishockey-Oberliga antritt, wird er erst gar nicht überprüfen, ob sein Wutausbruch vor wenigen Tagen Spuren in der Halle der Raubfische hinterlassen hat.