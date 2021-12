Bühnen Halle planen 2022 wieder mit mehr Gästen

Halle (Saale)/MZ - Die Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (TOOH) hat ihren Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 vorgelegt. Darin wird deutlich, dass die Bühnen durchaus optimistisch in die Zukunft blicken. Man rechnet im kommenden Geschäftsjahr mit 150.000 Zuschauern. Das sind zwar deutlich weniger als noch vor Pandemiezeiten gezählt wurden (mehr als 200.000 Zuschauer waren es 2019), aber etwa doppelt so viele, wie 2020.

Man gehe davon aus, dass das Jahr 2022 weiter unter pandemischem Einfluss stehen wird und orientiere sich bei den Prognosen deshalb an den aktuell geltenden Verordnungen, heißt es in dem Plan. „Trotz dieser erschwerten Bedingungen plant die Gesellschaft, ihren Kulturauftrag zu erfüllen und ist bemüht, in der Spielzeit 2021/22 die Anzahl der Premieren und Wiederaufnahmen auf gleichem Niveau wie in den Vorjahren zu halten.“

Im ersten Jahr der Pandemie, 2020, hatte sich die Anzahl der Vorstellungen um zwei Drittel auf 448 vermindert. Fast ein halbes Jahr lang waren keine Aufführungen möglich gewesen. Große Teile der Belegschaft waren auch 2021 noch ohne Beschäftigung, Kurzarbeitergeld war beantragt worden.