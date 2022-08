Bücher-Telefonzelle am Marktplatz in Halle ist beschmiert worden

Die alte Telefonzelle am Marktplatz in Halle, in der man kostenlos Bücher ausleihen oder mitnehmen konnte, ist beschmiert worden.

Halle (Saale)/MZ - Auf die Bücher-Telefonzelle am Marktplatz in Halle hat es einen Farbanschlag gegeben. Wohl schon in der Nacht auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter überall in dem kleinen Häuschen rote Ölfarbe verschmiert. Auch Bücher sind beschmiert worden. Außerdem hat der Täter die originalen englischen Lederscharniere zerstört, sodass sich die Tür jetzt nicht mehr schließen lässt.