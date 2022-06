Buch aus Halle zeigt, wie man Kleidung repariert und dabei schöner macht

Nichts mit Wegwerfen: Wer sich und seiner Kleidung etwas Gutes tun will, macht aus Reparaturen Kunstwerke. Ein Buch zeigt, wie das geht.

Halle (Saale)/MZ - Die Menschen haben es mit der Perfektion übertrieben, findet Helmut Stabe. Der Buchbinder und Grafikdesigner liebt das Streben nach Perfektion, ist fasziniert von Handwerkern, die in jahrzehntelanger Arbeit einen sechsten Sinn für ihr Material entwickeln. Das Ergründen von Dingen in der Tiefe sei heute aber nicht mehr so gefragt. Anstelle von perfekter Technik, perfekter Arbeit, perfekter Handgriffe gehe es vielmehr um die Oberflächen.