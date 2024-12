Segregation an Grundschulen in Halle Brennpunktschulen: Stadtrat will ausländische Schüler umverteilen

Schulbezirke sorgen in Halle dafür, dass der Ausländeranteil sehr ungleich verteilt ist. Ein Stadtrat will das ändern. Warum er dabei in der Stadtverwaltung auf Widerstand stößt.