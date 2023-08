Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Viele stempeln Neustadt als Problemstadtteil ab - in und außerhalb von Halle. Auch deshalb gibt es bisher nur wenige Kulturangebote in der Großraumsiedlung, vermutet Jan Wagener, einer der Hauptinitiatoren des Projekts Kultursommer in Neustadt. „Wir haben gemerkt, dass es dort leider noch eine große Lücke gibt“, erzählt er. Diese wollen die Organisatoren endlich schließen. Und wirklich was bewegen.