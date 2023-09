In Halle wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Lkw im Südstadtring angezündet, während der Fahrer darin schlief. Wie perfide die Täter vorgegangen sind.

Lkw in Halle angezündet, während der Fahrer schlief – Tatverdächtige gefasst

Brandstiftung in Halle

Dieser Lastwagen wurde im Südstadtring in Halle angezündet.

Halle (Saale)/MZ - In Halle wurde in der Nacht zum Donnerstag gegen 23 Uhr im Südstadtring ein Lkw angezündet, während der Fahrer darin schlief, das teilte die Polizei am Donnerstag mit.