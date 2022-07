Brandstifter von Schafstädt legt überraschend ein Geständnis ab

Halle (Saale)/Schafstädt/MZ - Berufungsverfahren am Landgericht: Auf Antrag des ehemaligen Feuerwehrmanns Kevin W. ist am Dienstag in zweiter Instanz erneut über die Brandstiftung auf einem Schaftstädter Reiterhof verhandelt worden.. Der 20-Jährige war im März diesen Jahres vom Amtsgericht Merseburg wegen schwerer Brandstiftung zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Am 11. Oktober 2021 soll er laut Urteil des Amtsgerichts die Lagerhalle auf einem Reiterhof in Schafstädt in Brand gesteckt haben. Der Angeklagte befand sich auf dem Reiterhof, um Sozialstunden abzuleisten, die er in einem früheren Prozess ebenfalls wegen Brandstiftungen auferlegt bekommen hat.

