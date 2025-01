Brandserie in Halle hält an: Phantom von Heide-Nord legt Feuer in Mehrfamilienhaus

Halle (Saale)/MZ - Zum zweiten Mal musste die Feuerwehr Halle (Saale) am Donnerstag nach Heide-Nord ausrücken. Nachdem in den frühen Morgenstunden im Fischerring erneut ein Auto in Flammen gestanden hatte, hat es dieses Mal kurz vor 9 Uhr vor einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Netzweg gebrannt.

Wohnungstür angezündet: Brandstifter legt Feuer in Mehrfamilienhaus in Halle

Nach Angaben des Einsatzleiters brannte das Türblatt zur Wohnung. In der Wohnung soll sich niemand aufgehalten haben. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) mit dem Löschzug der Hauptwache sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Halle-Dölau und Halle-Lettin. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr kam in Netzweg in Halle zum Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Der mutmaßliche Brandstifter von Heide-Nord bleibt damit seiner Strategie treu. Zuerst gibt es sehr früh ein Feuer und wenige Stunden danach einen zweiten Brandherd. Doch der Feuerteufel bleibt ein Phantom, dass noch niemand gesehen hat. Es gibt nach MZ-Informationen bisher keine Tatverdächtigen.

Hubschrauber aus Magdeburg unterstützte Suche nach Brandstifter in Halle

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren und werden nach Polizeiangaben stetig intensiviert. Am Donnerstagmorgen setzten die Beamten bei der Suche nach dem Brandstifter auch auf einen Hubschrauber. Doch auch der Einsatz des Helikopters bracht keinen Erfolg. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.