Seit rund einem Monat kommt es in Neustadt immer wieder zu nächtlichen Bränden. Vorwiegend werden Autos und Müllcontainer angezündet. Was die Polizei dazu sagt und wie sich Anwohner fühlen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Seit über einem Monat sorgt ein Brandstifter für eine Feuerserie in Neustadt. Allein vom 1. Mai bis 12. Juni brannte es über 18 Mal in Halles größtem Stadtteil. Immer wieder gehen in den Nachtstunden Müllcontainer in Flammen auf. Zuletzt brannten auch zwei Autos.