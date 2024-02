Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Graue Wolken und Nieselregen haben am Samstagnachmittag in Halle Hunderte Menschen nicht davon abgehalten, an einer der bundesweit organisierten Protestdemonstrationen gegen Rechts teilzunehmen. Unter dem Motto „Hand in Hand gegen Rechts“ haben die Teilnehmer auf dem Markt für eine bessere Bildungs- und Integrationspolitik und gegen das Erstarken rechter Kräfte demonstriert. Laut Polizei verlief die Demo mit 1.300 Menschen friedlich und störungsfrei.