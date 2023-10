Halles Feuerwehr hat am Mittwochabend bei einem Feuer in der südlichen Innenstadt mehrere Personen vor den Flammen gerettet.

Dramatische Rettung in Halle: Menschen über Drehleiter in Sicherheit gebracht

Wohnungsbrand in der Streiberstraße: Flammen und Rauch schlagen aus den oberen Fenstern eines Mehrfamilienhauses in der südlichen Innenstadt Halles. Die Feuerwehr rettete Menschen mit einer Drehleiter.

Halle (Saale)/MZ - Dramatische Rettungsaktion bei einem Wohnungsbrand im halleschen Süden: In der Streiberstraße stand am Mittwochabend gegen 20 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flammen.